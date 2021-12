JT Foot Mercato : la journée noire de l'UEFA

La suite après cette publicité

Le grand n'importe quoi du tirage au sort

Villarreal-Manchester City, Atlético de Madrid-Bayern Munich, PSG-Manchester United ou encore Inter contre l'Ajax telles, étaient les affiches alléchantes que nous proposaient les 8èmes de finale de la Ligue des champions après l'unique tirage au sort qui aurait dû avoir lieu. Mais ça, c'était sans les trois erreurs de boules de l’instance dirigeante du football européen. Pour en revenir aux faits chronologiquement, Andreï Arshavin, invité d'honneur de l'UEFA pour ce tirage au sort, a d'abord sorti du saladier une boule contenant le nom de Manchester United au moment de révéler l'identité de l'adversaire de Villarreal. Premier problème : les deux formations se sont déjà affrontées en phase de poules, il était donc impossible de revoir cette confrontation en phase à élimination directe.

L'UEFA a enchaîné les bourdes

Alors que la boule de l'Atlético de Madrid a été tirée et que les Colchoneros attendaient de connaître leur futur adversaire, le logiciel informatique de l'UEFA a automatiquement écarté Manchester United des potentiels adversaires des Colchoneros. Or, les deux écuries pouvaient bel et bien se rencontrer. Michael Heselschwerdt, le directeur des compétitions de clubs de l'UEFA, présent sur scène et chargé de répartir les boules tirées par Arshavin, a donc suivi aveuglément la machine en saisissant la boule de Manchester United en lieu et place de celle de Liverpool qui figurait dans le groupe B. Celui de l'Atlético de Madrid. La suite du tirage nous offrait un alléchant Atlético de Madrid-Bayern Munich et un PSG-Manchester United qui n'auront finalement jamais lieu. L'Atlético de Madrid et Villarreal ayant porté réclamation et obligeant l'UEFA à procéder à un nouveau tirage au sort.

Le Real Madrid enrage

Après le premier tirage au sort, le Real Madrid s'en sortait plutôt bien sur le papier en héritant de Benfica. Un adversaire qui semblait convenir aux dirigeants madrilènes au vu de leur vive réaction. Car les premiers échos sont les suivants : on parle tout simplement de scandale ! Les dirigeants du Real Madrid auraient ainsi averti l'UEFA que si le tirage au sort devait être refait, la rencontre Benfica-Real Madrid devait être maintenue, car la bourde a eu lieu après la désignation de l'affiche. Le Brésilien Rodrygo semblait lui aussi plutôt emballé par ce tirage comme il l'a fait savoir sur son compte twitter, avant d'ironiser sur la situation en publiant un GIF d'un arbitre faisant le signe de la VAR. Nul doute qu'avec ce nouveau tirage au sort, le Real Madrid ne risque pas de se calmer.