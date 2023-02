Coupe d’Allemagne : l’Eintracht se qualifie pour les quarts grâce à un doublé de Kolo Muani

Randal Kolo Muani est décidément en très grande forme en ce début d’année 2023.Après son doublé ce week-end face au Hertha Berlin, l’attaquant a remis ça en Coupe d’Allemagne lors de la qualification de l’Eintracht Francfort face à Darmstadt (4-2) ce mardi soir en quart de finale.

La tâche ne fut pas simple contre le leader de la 2e division. Les Aigles ont certes ouvert le score grâce au Français (6e) mais ils ont également été menés à cause d’un doublé de Honsak (29e, 31e). Francfort a finalement renversé la situation par Borré (44e), Kamada (62e) sur une passe de Kolo Muani, avant un second but de ce dernier (90e).

