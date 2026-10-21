PSG : Thierry Henry s’enflamme pour Désiré Doué

Auteur d’une prestation remarquable lors de la victoire du Paris Saint-Germain face au FC Barcelone (4-2), Désiré Doué continue d’impressionner les observateurs. Buteur à la 38e minute après une superbe série de dribbles conclue par une frappe puissante, l’international français a une nouvelle fois répondu présent dans un grand rendez-vous européen. Une performance qui n’a pas échappé à Thierry Henry, particulièrement élogieux envers le jeune Parisien. « Il répond présent. Il est brillant, je le lui ai d’ailleurs dit l’autre jour. Mais quand il est concentré, quand il reste dans son match et se concentre sur ce qu’il doit faire, il est vraiment impressionnant », a expliqué l’ancien attaquant d’Arsenal. Henry a également insisté sur une qualité qu’il juge essentielle chez Doué : son efficacité. « J’ai toujours dit que l’efficacité, c’est sexy. Il n’a pas besoin d’en faire trop. L’efficacité, c’est sexy. Il est en feu en ce moment », a-t-il lancé avec enthousiasme.

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"He’s answering the call." 📞 Thierry Henry reflects on Désiré Doué's performance against Barcelona 🌟 https://t.co/9M5UpfWzXA — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 20, 2026

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Au-delà de son but, Thierry Henry a surtout souligné l’importance grandissante de Désiré Doué dans le collectif parisien. Alors que le PSG a été frappé par plusieurs blessures au cours de cette rencontre, notamment celles d’Ousmane Dembélé et de Khvicha Kvaratskhelia, le jeune attaquant pourrait être amené à prendre encore davantage de responsabilités dans les prochaines semaines. « C’est une bonne chose pour le Paris Saint-Germain, parce qu’ils vont avoir encore plus besoin de lui maintenant », a poursuivi le champion du monde 1998. Pour Henry, le talent de l’ancien Rennais ne fait aucun doute, mais sa capacité à rester décisif sera désormais déterminante pour les ambitions du club de la capitale. « Il va devoir continuer à faire exactement ce qu’il fait actuellement, et même davantage », a-t-il ajouté. Une nouvelle marque de confiance pour Doué, qui s’affirme progressivement comme l’un des hommes forts de Luis Enrique.