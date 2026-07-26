La sortie cash de Borja Mayoral sur José Mourinho

Vendredi, pour son premier match amical sur le banc du Real Madrid, José Mourinho a réussi ses débuts avec une courte victoire (1-0) malgré une équipe largement remaniée. De quoi poser les bases d’un nouveau projet très attendu. En attendant, Borja Mayoral, désormais sous les couleurs de Getafe, s’est lui confié lors d’une interview accordée au journal MARCA. L’occasion pour l’ancien Merengue de détailler la personnalité du nouveau coach madrilène.

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«Ce que j’ai préféré, par-dessus tout, c’était l’entraînement. Ils étaient très compétitifs et très amusants. Même si ma situation n’était pas idéale, j’ai vraiment apprécié m’entraîner avec lui», a tout d’abord lancé l’Espagnol de 29 ans et de conclure : «ce que j’aime le moins chez Mourinho, c’est qu’il ne sait pas perdre, il a fait des commentaires dans le vestiaire que je n’aimais pas, pas seulement envers moi, mais aussi envers mes coéquipiers. Nous pouvons tous dire quelque chose, mais je crois que le respect des gens doit toujours passer avant tout». C’est dit.