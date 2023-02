OM - PSG : les compositions sont tombées

Ça y est, le Classique tant attendu depuis plusieurs semaines arrive enfin. Pour clôturer en beauté cette 25ème journée de Ligue 1 l’OM reçoit le PSG au Stade Vélodrome ce dimanche soir (Rencontre à suivre en direct sur FM). Les Olympiens peuvent frapper un grand coup face au PSG avec, en cas de victoire, un retard sur leur adversaire qui se réduirait à 2 points et lancerait peut-être une course au titre pour eux. Les hommes d’Igor Tudor sont en pleine confiance depuis fin octobre avec 14 victoires, 1 nul et seulement 1 défaite et avec cette victoire en Coupe de France il y a 3 semaines, ils peuvent et doivent réitérer la même prestation pour sortir avec les 3 points et un second succès consécutif contre le PSG à domicile. Pour cela, Tudor aligne à nouveau Rongier en défense centrale avec Bailly pour remplacer Mbemba et Balerdi axe gauche. Tavares jouera piston droit et Kolasinac à gauche. C’est Guendouzi qui sera à côté de Veretout. Le trio offensif sera composé de Malinovskyi, Ünder et Sanchez.

En face, c’est une équipe qui doit lancer une dynamique et frapper un grand coup après un mois de février très compliqué pour les Parisiens. Ce match peut leur permettre de remettre les pendules à l’heure et imposer leur supériorité supposée. Après 3 défaites d’affilée, le PSG a su s’imposer et se donner de l’air contre le LOSC dans un match difficile avant ce Classique. Avec Mbappé de retour, les attentes ne sont pas les mêmes et le danger va être bien plus présent qu’en Coupe de France. Pour mettre le Français dans les meilleures conditions, Galtier ressort la défense à 3 avec Kimpembe, Ramos et Marquinhos. Mukiele et Mendes en piston derrière le duo Messi-Mbappé.

Les compositions d’équipes :

OM : Pau Lopez - Bailly, Rongier (cap.), Balerdi - Tavares, Guendouzi, Veretout, Kolasinac - Ünder, Malinovskyi - Sanchez.

PSG : : Donnarumma - Marquinhos (cap.), Ramos, Kimpembe - Mukiele, Ruiz, Verratti, Vitinha, Mendes - Messi, Mbappé.

