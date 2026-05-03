MLS : l’incroyable remontada d’Orlando face à l’Inter Miami de Lionel Messi

L’Inter Miami a vécu une soirée complètement folle ce samedi en MLS. Pourtant parfaitement lancés après une entame maîtrisée et trois buts inscrits en seulement une demi-heure, Lionel Messi et ses coéquipiers se sont finalement inclinés face à Orlando (3-4) dans les toutes dernières secondes. Pour sa 100e apparition sous les couleurs du club floridien, l’Argentin pensait pourtant vivre une soirée idéale. À la 33e minute, l’ancien joueur du PSG a inscrit son 9e but de la saison grâce à une superbe frappe à l’entrée de la surface après un crochet parfaitement exécuté, permettant alors à Miami de mener largement 3-0.

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Mais la rencontre a totalement basculé ensuite. Porté par un immense Martín Ojeda, auteur d’un triplé, Orlando est progressivement revenu dans le match avant d’arracher la victoire dans le temps additionnel grâce à Tyrese Spicer (90+3e). Une énorme désillusion pour l’Inter Miami, qui n’a toujours pas réussi à s’imposer dans son nouveau stade après quatre rencontres disputées. Au classement de la conférence Est, Miami occupe désormais la troisième place après onze journées, tandis qu’Orlando City, futur club d’Antoine Griezmann, reste plus loin au classement mais s’offre un succès retentissant dans ce derby floridien.