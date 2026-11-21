À quelques heures de la réception du PSG en Ligue 1, Elye Wahi a affiché une grande lucidité sur son jeu dans un entretien accordé à L’Équipe. L’attaquant de 23 ans, déjà auteur de six buts en championnat cette saison, s’est amusé d’occuper la tête du classement des joueurs les plus souvent signalés hors-jeu : « quand j’ai regardé, je me suis dit, non, Elye, tu abuses carrément. Je suis allé voir le coach, je me suis excusé et lui ai dit : c’est vrai que là, j’ai été trop pressé, je voulais trop marquer. Je veux tellement tout faire vite et bien que je me retrouve hors-jeu ».

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Pour corriger cette précipitation, l’ancien Montpelliérain explique travailler sa coordination avec ses coéquipiers et surtout Morgan Sanson, qui l’incite à patienter davantage avant de déclencher ses appels. Désireux de mieux gérer le placement du passeur et du défenseur, il estime toutefois que le doute devrait profiter aux attaquants : « j’y travaille. Mais à Lyon (défaite 2-1, le 18 octobre), il y a une situation où je ne sais même pas si je suis hors-jeu, et je pense que le doute devrait bénéficier à l’attaquant. Et devant le but, le sang-froid, je pense que je l’ai, même si la capacité à savoir se situer est je pense une des qualités qui font mon charme. Je me déplace assez bien, je pense que c’est inné. »