Didier Deschamps revient sur le sacre du PSG face à Arsenal

Présent ce dimanche matin au micro de Téléfoot, Didier Deschamps est revenu sur la victoire du PSG face à Arsenal, en finale de la Ligue des Champions : « Magnifique ! Bravo au PSG pour avoir gagné cette Ligue des Champions deux fois consécutivement. C’est une victoire de plus pour le football français. Les cinq joueurs (Dembélé, Doué, Barcola, Zaïre-Emery, Hernandez) qui vont nous rejoindre ont un titre en plus, même si nous en avons déjà trois avec Lucas Digne (C3 avec Aston Villa) et Mateta et Lacroix (C4 avec Crystal Palace). La France est bien représentée dans chaque compétition. »

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Le sélectionneur de 57 ans a également ajouté : « les Parisiens et William Saliba nous rejoindront mardi matin. Quelle trace a laissé cette longue saison ? Notamment pour Mbappé ? Kylian, qu’on parle en bien ou en moins bien, est habitué à être très exposé, il focalise beaucoup de choses. Mais d’autres joueurs ont aussi vécu des saisons compliquées, sans qualification pour la Ligue des Champions, notamment en Italie… La parenthèse clubs est fermée, et une belle suite arrive avec la Coupe du Monde. Ceux qui sont là sont déjà focalisés dessus. »