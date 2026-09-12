Mbappé et Vinicius sous pression au Bernabéu, le Barça prépare une grande surprise pour Raphinha

Le Real Madrid cherche de la sérénité

Le Bernabéu commence déjà à gronder. Après la victoire contre l’Inter, les supporters du Real n’ont pas hésité à siffler leur équipe et notamment Vinicius Junior, une nouvelle fois en difficulté. Mbappé a lui aussi essuyé une partie de la colère du public, dans un contexte où les supporters madrilènes deviennent de plus en plus exigeants après une longue période sans grand trophée. José Mourinho cherche donc à calmer la situation et à remettre tout le monde dans le même sens. Le Real s’est d’ailleurs fixé un objectif très clair avant la prochaine trêve : faire neuf points sur neuf face au Rayo Vallecano, Elche puis l’Atlético de Madrid. Trois rencontres considérées comme de véritables finales pour retrouver de la sérénité.

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Raphinha vers une prolongation

Raphinha marche sur l’Europe depuis le début de saison. Sport met en avant les statistiques complètement folles du Brésilien : huit buts en seulement cinq matchs officiels, avec un but toutes les 49 minutes. Il a trouvé le chemin des filets lors de chacune des rencontres du Barça et affiche pour le moment de meilleurs chiffres que Kylian Mbappé et Erling Haaland. Des performances qui poussent le Barça à accélérer sur sa prolongation. AS et Sport expliquent que les Blaugranas souhaitent étendre son contrat, actuellement valable jusqu’en 2028, avec la possibilité d’aller jusqu’en 2030. Raphinha, devenu premier capitaine et parfaitement installé dans le système de Flick, souhaite lui aussi continuer à Barcelone malgré les offres venues d’Arabie saoudite.

Iraola confie les clés de Liverpool à Wirtz

Du côté de Liverpool, le Daily Mirror s’intéresse à Florian Wirtz. Malgré des statistiques encore assez discrètes depuis le début de saison, Andoni Iraola considère l’Allemand comme la pièce centrale de son nouveau Liverpool. Le coach des Reds veut l’installer durablement en numéro 10 et estime qu’il est le joueur capable de faire fonctionner toutes les nouvelles armes offensives du club, notamment Bradley Barcola, Victor Muñoz ou Alexander Isak. Pour Iraola, les chiffres viendront avec le temps : l’essentiel est que Wirtz fasse mieux jouer l’équipe.