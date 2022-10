Un club européen est prêt à tout pour Cristiano Ronaldo, deux anciens du PSG mettent l'Italie à leurs pieds

La suite après cette publicité

La Turquie rêve de Ronaldo !

En Turquie c'est une bombe qui est lâchée ce jeudi, puisque d'après Fotomaç : «Galatasaray n'a toujours pas fermé le livre Cristiano Ronaldo». Après une réponse négative cet été, le club n'abandonne pas, bien au contraire. C'est le vice-président de Galatasaray, Erden Timur, qui l'a affirmé. «Nous avons rencontré des noms qui défient les rêves» a-t-il avoué. Le journal explique que le club stambouliote continue de discuter avec Ronaldo et son entourage. Cela va même plus loin puisque Fotomaç affirme que le club est prêt à toutes les folies pour ramener le Portugais, que ce soit cet hiver ou au prochain mercato estival. Affaire à suivre…

Rabiot et Di Maria guident la Juve !

En Italie, c'est un ancien de la maison parisienne qui fait parler. Il s'agit d'Adrien Rabiot qui fait la couverture de La Gazzetta dello Sport ce jeudi. «La Juve de Rabiot», s'enflamme le journal au papier rose. Il faut dire que le milieu français a inscrit un doublé hier et a donc porté la Vieille Dame face au Maccabi Haïfa vers une belle victoire 3 buts à 1. Rabiot a rarement été aussi décisif, c'est donc normal qu'il fasse la Une des journaux mais il doit partager la vedette avec un autre ancien du PSG. Car la Juve avait un «ange gardien» hier comme le rapporte le Corriere dello Sport. Vous l'avez compris, c'est d'Ángel Di María dont il est question. En même temps, l'Argentin a été impliqué sur les 3 buts turinois. Le meilleur passeur de l'histoire du club parisien a frappé fort, avec un triplé de passes décisives. Il fait aussi les gros titres de Tuttosport qui évoque «la lumière Di María» qui a ébloui Turin ce mercredi.

La folie Haaland ne s'arrête pas !

En Angleterre, le phénomène Erling Haaland continue. «Personne ne peut faire face», résume bien le Daily Express. Hier, Manchester City s'est baladé contre Copenhague. Résultat une victoire nette et sans bavure (5-0) mais que dire de la performance de l'attaquant Norvégien. Il a inscrit un doublé en ne jouant que la première mi-temps et on se demande qui pourra l'arrêter.