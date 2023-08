OM : Jordan Veretout ne se voit pas partir

Le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille est très fourni avec Mattéo Guendouzi, Geoffrey Kondogbia, Valentin Rongier, Pape Gueye et Jordan Veretout. De quoi pousser certains à reconsidérer leur avenir. Interrogé à ce sujet, Veretout a fait savoir qu’il ne comptait pas bouger.

La suite après cette publicité

« Je suis très content d’être à l’OM, le plus grand club français. Pour moi, il n’y a pas de mercato. C’est au club de voir, mais je pense que tous les joueurs qui sont ici, sont concernés. On a un match demain qui est crucial, on est tous unis », a-t-il confié en conférence de presse.