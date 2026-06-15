Le Bayern Munich va faire une folie avec Michael Olise

Il sera très attendu lors de cette Coupe du Monde 2026, où il sera un des joueurs clé de l’équipe de Didier Deschamps. Pour beaucoup, Michael Olise est même le meilleur joueur français du moment, devant le Ballon d’Or Ousmane Dembélé ou Kylian Mbappé. Sa cote continue en tout cas de grimper en flèche, et tout le monde sera très attentif à ses prestations sous la tunique tricolore, à commencer par ce premier match face au Sénégal mardi soir.

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Dans le même temps, il est aussi beaucoup question de son avenir dans la presse. Récemment, un intérêt du Paris Saint-Germain pour ses services a été mentionné, alors qu’il a aussi été annoncé du côté du Real Madrid par de nombreux médias. Mais, sans surprise, la porte est fermée. « Olise n’a pas de prix, même à 500 M€ il ne partira pas », affirmait un membre du conseil d’administration du club allemand à L’Equipe il y a quelques jours, alors que plusieurs membres du board bavarois avaient déjà pris la parole publiquement tenant des propos similaires.

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Un salaire XXL

Et voilà que Bild fait de nouvelles révélations. Le média nous explique notamment que le Bayern est prêt à tout pour conserver sa star, recrutée en 2024 pour 50 millions d’euros. Le géant allemand veut déjà prolonger le contrat du joueur, et surtout, offrir un énorme salaire au Français. Il touche actuellement 12 millions d’euros brut par an, pouvant atteindre les 16 millions d’euros avec les primes.

Le champion d’Allemagne est prêt à (presque) doubler son salaire et le mettre à la hauteur d’Harry Kane et Jamal Musiala, deux vedettes qui touchent aux alentours des 25 millions d’euros par saison. Un montant de 22 millions d’euros annuels est déjà évoqué pour lancer les négociations entre les deux parties, et nul doute qu’Olise et son clan auront des arguments pour faire monter cette première offre bavaroise. Pas de doutes, le Bayern va casser sa tirelire pour conserver Olise.