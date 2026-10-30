OM, Bruno Genesio : « il y a des purges en L1 mais… »

Entraîneur en Ligue 1 depuis 2015, Bruno Genesio a vu défiler de sacrés joueurs, tantôt dans ses équipes, tantôt chez ses adversaires. En conférence de presse ce vendredi, à deux jours de la réception de Toulouse, l’entraîneur de 60 ans a été invité à livrer son regard sur l’évolution et la compétitivité du championnat ces dernières années. Il juge le niveau global « correct », et rejette l’idée d’un championnat au rabais.

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« Depuis que je suis entraîneur, les meilleurs joueurs partent à l’étranger et de plus en plus tôt. Avant, on arrivait à garder nos jeunes trois, quatre, cinq ans. Par contre, je trouve que le bon côté, c’est qu’on est obligé de se renouveler, d’anticiper. Il y a aussi l’apport de coachs étrangers qui nous amène une approche différente tactique, athlétique et mentale. Ça permet de garder un niveau global bon. Pour regarder beaucoup de matchs étrangers, il y a des purges en L1, mais il y en a aussi en Premier League, en Serie A, en Espagne, en Bundesliga. Je trouve que globalement le niveau reste correct malgré l’affaiblissement dû à la situation économique du foot français, obligé de vendre leurs meilleurs joueurs. Quand vous jouez plusieurs compétitions, vous avez besoin d’avoir un effectif en quantité qui soit suffisamment étoffé pour jouer ces trois compétitions. C’est peut-être là que le bat blesse pour les clubs français. On perd beaucoup de joueurs chaque année, c’est difficile de créer un effectif qualitatif. quand on regarde les clubs portugais qui performent un peu mieux que nous. Il y a des questions à se poser. Est-ce que l’approche est la bonne ? C’est difficile de répondre, mais c’est un constat clair.»