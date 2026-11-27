Officiellement reconnu coupable de 114 infractions au fair-play financier de Premier League, Manchester City a fait appel du verdict. En attendant la décision finale, le club anglais s’attend à une sanction sans précédent. De leur côté, les autres clubs du championnat anglais restent murés dans le silence.

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La BBC explique en effet que la Premier League a explicitement demandé à ses équipes de ne pas se prononcer publiquement sur cette affaire, afin de ne pas influencer la procédure. Toutefois, l’IFR (le régulateur indépendant) a bien conscience qu’elle est attendue au tournant par le reste des formations de Premier League, car le média britannique assure que certaines d’entre elles ont tout simplement exigé en coulisses que Manchester City soit contraint à la vente si la culpabilité des Skyblues est confirmée en appel.