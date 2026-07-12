Flamengo : Leonardo Jardim s’emporte en amical face à Benfica

Le match amical entre Flamengo et Benfica a connu un moment de tension lorsque Leonardo Jardim a perdu son sang-froid après une provocation survenue en bord de terrain. L’entraîneur du club brésilien s’est vivement emporté, provoquant un début d’échauffourée qui a nécessité l’interruption momentanée des échanges entre les deux bancs. La scène a rapidement attiré l’attention des joueurs et des membres des staffs présents.

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Leonardo Jardim ficou fora de si após uma provocação e Marco Silva foi acalmar a situação 👀#DAZNDesafiosBetano pic.twitter.com/rzUNDWvCV4 — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) July 11, 2026

La situation est finalement revenue au calme grâce à l’intervention de Marco Silva, qui s’est interposé pour apaiser les esprits et éviter que l’incident ne prenne davantage d’ampleur. L’accrochage n’a pas eu de conséquence sur le déroulement de cette rencontre de préparation.