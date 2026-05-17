La presse espagnole n’est pas convaincue de la cohabitation entre Kylian Mbappé et José Mourinho

Kylian Mbappé et Alvaro Arbeloa, ce n’est clairement pas une histoire d’amour… Les médias espagnols expliquent que la relation entre les deux hommes est très froide, ou tout simplement même inexistante. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si l’attaquant français a pris la parole après la victoire contre Oviedo en milieu de semaine dernière, dans des propos qui ont été interprétés comme une nouvelle déclaration de guerre à son entraîneur, qui a aussi répondu de façon assez véhémente. Au point où Florentino Pérez s’est réuni d’urgence avec l’ancien du PSG pour calmer l’incendie.

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De façon générale, le constat des médias madrilènes est clair : il faut remettre de l’ordre dans ce vestiaire, où Kylian Mbappé est très loin d’être le seul problème. Vinicius Jr, Fede Valverde ou Jude Bellingham sont ainsi aussi cités comme joueurs ayant posé des problèmes cette saison, notamment lorsque Xabi Alonso était aux commandes. Des joueurs comme Raul Asencio, Dani Carvajal ou Dani Ceballos sont aussi régulièrement mentionnés.

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Les craintes des médias espagnols

Dans ce contexte explosif, les Merengues attendent que José Mourinho puisse remettre de l’ordre. Et c’est surtout sur la gestion du cas Mbappé qui en inquiète certains. Sur la Cadena SER, il a ainsi été question de l’autorité du Special One, et sur la façon dont elle sera acceptée - ou non - par ses stars. « Les joueurs ne sont plus les mêmes (que lors de son premier mandat, NDLR). Mbappé avait 12 ans quand Mourinho a gagné sa dernière Ligue des Champions. Le respect qu’il inspirait aux joueurs des générations précédentes n’est pas le même qu’il peut inspirer à Mbappé et compagnie », a par exemple lancé le journaliste Aritz Gabilondo.

« Il arrive en étant faible. Oui c’est un leader, mais il n’a pas réussi dans ses dernières équipes. Il n’arrive pas dans un contexte où sa méthode fonctionne ou avec des joueurs qui croient en lui », a pour sa part lancé Jorge Pulido. Une problématique qui ne concerne donc pas seulement l’international français, mais c’est bien lui qui cristallise le plus les craintes et les doutes de l’opinion publique madrilène…