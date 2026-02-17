La grosse sortie médiatique de Kylian Mbappé sur les insultes racistes contre Vinicius Jr

Les images font le tour du monde. Alors qu’il célébrait son golazo qui a permis au Real Madrid de l’emporter 1-0 chez Benfica, il a été interpellé par Gianluca Prestianni. Se couvrant la bouche avec son maillot, l’Argentin l’a insulté de singe, comme l’a ensuite rapporté le numéro 7 merengue à l’arbitre du match, François Letexier.

De quoi provoquer la colère des joueurs, qui se sont exprimés après le match. « C’est lamentable », résumait Fede Valverde. Mais s’il y a un joueur qui semblait très contrarié par cet épisode, c’est Kylian Mbappé. Il s’en est d’ailleurs pris à Prestianni en deuxième période, le qualifiant de « putain de raciste ». Puis, après le match, il s’est offert une longue tirade devant les journalistes.

La victoire, pas le plus important ce soir selon Mbappé

« On doit donner l’exemple pour tous les gamins qui nous regardent. Il y a des choses inacceptables. Je ne veux pas généraliser, j’ai des amis portugais, mais quand une personne se comporte comme ça il faut le dire. Les gens ne savent pas ce qu’il s’est passé et c’est pour ça qu’ils ont sifflé (en référence aux sifflets du public contre Mbappé, NDLR). Je n’ai rien contre Benfica, ni son entraîneur. Mais nous ne pouvons pas accepter qu’un joueur qui joue la meilleure compétition d’Europe se comporte comme ça. Ce joueur ne mérite plus de jouer en Ligue des Champions, on verra ce qui va se passer, l’UEFA a une affaire grave à gérer et j’espère qu’elle fera quelque chose », a d’abord lancé Mbappé.

« Tu as vu son visage ? Des excuses ? Nous ne sommes pas bêtes. Je ne suis pas parfait, mais ce genre de choses, je ne les laisse pas passer. Ce joueur, c’est un joueur jeune, comment tu peux dire des choses comme ça sur un terrain de foot. Nous allions partir, c’était la décision, mais après nous sommes revenus. Aujourd’hui, l’important ce n’est pas le match. J’ai demandé à Vini ce qu’il voulait faire. Qu’on allait le soutenir, ne pas le laisser seul. Nous avons soutenu notre joueur. Il y a des choses plus importantes que le football ce soir », a conclu le Bondynois. Le message est passé.