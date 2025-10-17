Menu Rechercher
Le groupe restreint du PSG pour affronter Strasbourg

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Vitinha sous les couleurs du PSG. @Maxppp
PSG Strasbourg
Ce soir, le Paris Saint-Germain reçoit Strasbourg pour le choc de la huitième journée de Ligue 1. Une rencontre pour laquelle Luis Enrique doit se passer de Fabian Ruiz, João Neves et Ousmane Dembélé. L’Espagnol a d’ailleurs convoqué un groupe limité de 19 joueurs.

Paris Saint-Germain
📄 Le groupe de 1⃣9⃣ Parisiens pour le retour de la @Ligue1 au Parc !

#PSGRCSA I #Ligue1McDonalds
Marquinhos n’apparaît plus dans le point médical, mais le Brésilien ne figure pas dans le groupe pour autant. Pour le reste, Désiré Doué fait bien son retour, tout comme Khvicha Kvaratskhelia. Rendez-vous à 20h45 pour le coup d’envoi.

