Arrivé dans l’Hérault en avril 2025 pour amorcer une reconstruction après le naufrage de la relégation, Zoumana Camara s’est progressivement imposé comme l’homme fort du renouveau montpelliérain. Selon L’Équipe, l’ancien défenseur central historique du PSG a su convaincre l’ensemble du club grâce à une méthode axée sur le collectif, des aménagements au centre d’entraînement et une gestion sereine des critiques, surtout autour du cas Téji Savanier l’an passé. Alors que le MHSC enchaîne les bonnes performances en Ligue 2 avec un effectif rajeuni et complété par des recrues polyvalentes comme Mamadou Camara ou Daylam Meddah, le travail du technicien de 47 ans fait désormais l’unanimité en interne.

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Lié à la formation montpelliéraine jusqu’au 30 juin prochain, celui qui vit sa première expérience en tant que numéro un chez les professionnels pourrait rapidement voir son bail étendu. En effet, la direction présidée par Laurent Nicollin prévoit d’ouvrir des négociations à court terme afin d’évoquer la suite de leur collaboration et une éventuelle prolongation de contrat. Ces discussions décisives pour l’avenir du banc héraultais débuteront dès que le club aura bouclé les dossiers prioritaires concernant la situation contractuelle de plusieurs joueurs de l’effectif.