CDM des Clubs : Al Ahly cartonne Al-Hilal et termine sur le podium

Défaits par Palmeiras (2-0) et Chelsea (1-0), les clubs égyptiens et saoudiens d'Al Ahly et Al-Hilal se retrouvaient ce samedi pour le match pour la 3e place en Coupe du monde des clubs. Alors qu'on s'attendait à un match serré, il n'y en a rien été. Rapidement, Yasser Ibrahim a ouvert le score pour Al Ahly (1-0, 8e) et a doublé la mise quelques minutes plus tard (2-0, 17e). Entre temps, l'ancien de West Bromwich Albion, Matheus Pereira, a été exclu (14e).

Quelques minutes plus tard, c'était Mohamed Kanno qui recevait aussi son carton rouge (28e). Réduit à 9 contre 11, Al-Hilal perdait tout espoir et Al Ahly déroulait. Ahmed Abdeldkader amplifiait le score (3-0, 40e) tandis qu'Amr El Solia aggravait la marque peu après l'heure de jeu (4-0, 64e). Avec cette victoire 4-0, Al Ahly termine cette Coupe du monde des clubs sur une bonne note et arrache la troisième place.