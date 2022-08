MU : les premiers mots de Casemiro chez les Red Devils

Alors que le transfert de Casemiro à Manchester United est maintenant bouclé, le Brésilien a été présenté devant son nouveau public d'Old Trafford. L'ex-joueur du Real Madrid a glissé quelques mots lors de l'officialisation de son arrivée en Premier League.

«L'opportunité de commencer un nouveau défi à Manchester United et en Premier League est extrêmement excitante. J'ai travaillé avec de nombreux grands managers au cours de ma carrière et, après avoir rencontré Erik et entendu ses idées, j'ai hâte de travailler en étroite collaboration avec lui, son équipe et mes nouveaux coéquipiers dans les années à venir. Je termine un beau voyage à Madrid tout en commençant un autre à Manchester, toujours déterminé à gagner des matchs de football, à remporter des trophées et à rendre nos fans fiers en apportant le succès à ce grand club», a-t-il expliqué sur le site officiel des Red Devils.