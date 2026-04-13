Real Madrid : Kylian Mbappé jouera avec un gros pansement

Victime d’un coup de coude lors du match nul concédé à domicile face à Girona, Kylian Mbappé a dû se faire poser trois points de suture au niveau de l’arcade sourcilière et du front. Une intervention qui oblige l’attaquant français du Real Madrid à protéger cette partie du visage.

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Mais L’Équipe annonce que le capitaine des Bleus ne portera pas de masque mercredi soir lors du quart de finale retour contre le Bayern Munich. Cette option a été écartée et le quotidien sportif ajoute que Mbappé jouera avec un gros pansement.

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