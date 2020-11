Chelsea : Timo Werner flatte le Stade Rennais

Après un nul à domicile contre Krasnodar et une courte défaite à Séville, le Stade Rennais poursuit son apprentissage de la Ligue des Champions avec son premier gros choc, contre Chelsea. Le club breton se déplace mercredi soir à Stamford Bridge pour y affronter des Blues logiquement favoris. Cependant, en conférence de presse, leur attaquant Timo Werner a ménagé les susceptibilités en évoquant le parcours rennais en Europe.

« Ils se débrouillent bien en ce début de saison. Évidemment, ce n'est pas facile de jouer contre Séville, mais ne perdre que 1-0 contre une équipe de Séville qui a été très bonne, c'est qu'on a une très bonne équipe. Ils seront très durs à battre, mais on est assez fort pour battre toutes les équipes au monde, et comme on joue à domicile, on veut gagner », a déclaré l'international allemand.