Équipe de France : les dessous de la liste de Zinedine Zidane

Zinedine Zidane a dévoilé hier sa 2e liste depuis qu’il a enfilé le costume de sélectionneur de l’équipe de France. En l’absence des blessés (Saliba, Lacroix, Koundé, Koné, Dembélé, Akliouche), il a appelé certains éléments pour la première fois comme Malo Gusto, Marcus Thuram et Pablo Pagis. Aurélien Tchouameni a lui aussi été convoqué. Il était un peu juste pour le rassemblement de septembre. Lucas Hernandez, malgré sa très bonne forme avec le PSG, a lui été laissé de côté. Le Parisien, capable de jouer à gauche et dans l’axe de la défense, devra persévérer.

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Il y a aussi le retour de Kylian Mbappé. Appelé lors des 4 premiers matchs, le capitaine avait dû sortir après 59 minutes de jeu lors de la première rencontre en Turquie, touché au genou sur le but qu’il venait de marquer. Son rôle va changer, a affirmé le sélectionneur. Aligné à gauche pour laisser l’axe à Dembélé, il va retrouver la pointe cette fois. «Vous avez retenu ça en septembre, mais Kylian va aussi pouvoir jouer à sa position préférentielle sur ce rassemblement, en pointe, et il n’y aura pas de souci», assurait Zidane.

Mbappé en neuf

«Quand je sélectionne un joueur, je veux le voir dans sa position. Mais Kylian a commencé à gauche sa carrière, a joué à droite, et devant…», poursuivait le patron des Bleus hier en conférence de presse. Le 4-3-3 ne devrait quant à lui pas bouger, mais le retour de Mbappé à la pointe change les choses. Il arrive dans une forme étincelante avec 8 buts marqués lors des 7 derniers matchs disputés avec le Real Madrid. La polémique autour de Mao Zedong et la Chine est sans doute derrière lui. Il a déjà rejoué avec son club depuis cette fameuse affaire.

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Pablo Pagis mérite-t-il sa première convocation en Équipe de France ? OUI, Zidane récompense son très bon début de saison avec le Paris FC. NON, d'autres méritaient davantage d'être appelés avant lui. Partage ta réponse Génération de l'image en cours

En l’absence du Ballon d’Or 2025, le débat sur l’association avec Mbappé se referme le temps d’un rassemblement, et jusqu’au prochain au moins. Leur relation sur le terrain n’a pas sauté aux yeux en Turquie sur le peu de temps passé ensemble. Il faudra l’associer à d’autres, comme Rayan Cherki et Michael Olise. Il y aura le petit nouveau aussi Pablo Pagis, même si cette convocation est surtout due à l’absence d’Akliouche. «Pablo était dans la liste élargie et c’est un joueur que je veux voir. Il est intéressant, différent et c’est bien de pouvoir le découvrir. J’ai envie de le voir avec nous, on verra quel sera son temps de jeu.»

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Le retour de Thuram, proche de Mbappé

Autre bonne nouvelle pour Mbappé, c’est le retour de Marcus Thuram, dont il est très proche. Du haut de ses 29 ans, l’attaquant ne représente pas vraiment l’avenir de l’équipe de France mais il a l’avantage de l’expérience (35 sélections, 3 buts), de la polyvalence et de transmettre sa bonne humeur au quotidien. Et puis il affrontera l’Italie, le pays où il évolue depuis plus de trois ans maintenant. Autant de raisons qui ont poussé Zinedine Zidane à l’appeler alors que son aventure chez les Bleus n’était pas garantie après le premier rassemblement.