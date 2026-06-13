PSG : la nouvelle sortie de Fabian Ruiz sur son avenir
Formé au Betis Séville, Fabian Ruiz y finira probablement sa carrière un jour. S’il reste sous contrat avec le Paris Saint-Germain (il devrait prolonger jusqu’en 2029), l’international espagnol a souvent réaffirmé au cours des derniers mois son souhait de revenir jouer en Espagne, et particulièrement chez les Verdiblancos. Sans que personne ne lui pose la question, il a une fois encore répété son envie au micro de l’agence EFE, alors qu’il est actuellement en sélection dans le cadre du Mondial.
« Qui sait si je retournerai un jour en Espagne ? J’ai toujours dit que je voulais prendre ma retraite au Betis, mon club, mon équipe. J’espère pouvoir y revenir un jour et y terminer ma carrière ; ce serait merveilleux », a déclaré Ruiz dans des propos rapportés par Estadio Deportivo. Dans la foulée, El Chiringuito a dévoilé que Fabian Ruiz discutait bien d’une prolongation avec le PSG pour l’instant et qu’il restait un élément incontournable pour Luis Enrique.
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