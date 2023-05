Le PSG a recadré Christophe Galtier

La suite après cette publicité

Christophe Galtier dirige ses derniers matchs en tant qu’entraîneur du Paris Saint-Germain. Tout indique que l’ancien entraîneur du LOSC et de l’OGC Nice va être démis de ses fonctions suite à cette saison assez mitigée du côté de la capitale, et, comme expliqué en exclusivité dans nos colonnes, José Mourinho et Thiago Motta sont les principaux candidats à sa succession.

Si les premiers mois de Galtier à Paris étaient assez encourageants, les doutes se sont installés au fur et à mesure que les Parisiens ont enchaîné quelques mauvais résultats, et que le niveau de jeu de l’équipe ne s’améliorait pas, voire stagnait. Des problèmes ont aussi éclaté dans le vestiaire, et tout ceci a logiquement porté préjudice à l’entraîneur français.

À lire

Mercato : le joueur que le PSG va lâcher pour presque 0 €

Une communication qui a changé

Comme le révèle L’Equipe ce dimanche, Galtier a récemment été recadré par sa direction. Et pour cause, ces dernières semaines, il s’était beaucoup avancé sur la saison prochaine. Il évoquait ainsi déjà, régulièrement en public, l’exercice 2023/2024, qu’il aurait déjà commencé à préparer. La direction lui a ainsi reprocher de trop se projeter sur l’avenir, et ce alors que son avenir au club est plus qu’incertain.

La suite après cette publicité

Les dirigeants voulaient notamment qu’il se concentre à 100% sur ce titre de Ligue 1, qui n’était pas encore totalement assuré, et que les Parisiens pourraient définitivement sceller ce soir face à Auxerre. Le dernier titre de Galtier avec le Paris Saint-Germain, probablement…