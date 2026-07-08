Monaco : les vérités de Thiago Scuro sur son avenir

Directeur général de l’AS Monaco, Thiago Scuro a été chahuté par les amoureux du club de la Principauté après les mauvais résultats de l’ASM. Annoncé sur le départ, le dirigeant monégasque est finalement resté. Interrogé sur son cas, le Brésilien s’est dit heureux sur le Rocher.

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« Je suis ici. On n’a jamais eu de discussion par rapport à ça. Vous êtes les derniers à savoir. On a toujours travaillé les plans pour la saison prochaine. Je sais la pression qu’avait le président avec les groupes de supporters. Mais en interne, on a une compréhension claire sur les difficultés à développer le processus de Monaco. On va avoir un nouvel été avec des soucis financiers. Je suis très heureux à Monaco », a-t-il confié en conférence de presse.