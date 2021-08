Mercato, Valence : la déchéance de la pépite Kang-in Lee

Il y a quelques années, Valence avait deux énormes pépites dans ses rangs. Ferran Torres, et Kang-In Lee, qui avait notamment été élu MVP du Mondial U20 en 2019. Des jeunes joueurs particulièrement prometteurs qui laissaient penser que les Ches allaient rapidement pouvoir profiter de leur talent en équipe première, avant d'éventuellement faire une grosse vente.

Dans le cas de l'Espagnol, c'est même allé très vite, puisqu'après avoir montré l'étendue de ses qualités en équipe première et avoir même débuté avec la Roja, il s'en est allé direction Manchester City pour environ 23 millions d'euros. Un montant pas forcément très élevé, notamment parce qu'il n'était qu'à un an de la fin de son contrat. Et le Coréen alors ?

Adieu à une grosse vente

Lui n'a pas forcément réussi à s'imposer en équipe première. S'il devait être le fer de lance de cette équipe de Valence en situation difficile sur le plan financier et institutionnel, il a déçu sur les terrains. Il y a encore deux ans, son nom était annoncé chez plusieurs gros clubs européens, comme le FC Barcelone et Arsenal. Seulement, ses prestations décevantes - on évoque aussi un comportement pas franchement idéal - ont refroidi bon nombre de gros clubs. L'été dernier, ce sont des clubs d'un calibre un peu inférieur à ceux cités précédemment qui sont venus aux nouvelles, comme l'OM et l'OGC Nice.

Et alors que son contrat expire dans un an, Valence ne sait toujours pas quoi faire... Comme l'indique Marca, tout porte à croire qu'il ne jouera pas beaucoup sous les ordres du nouveau coach des Ches, Pepe Bordalas. Le média rajoute qu'aucune offre n'est arrivée sur le bureau de la direction pour lui. Le Betis et Granada étaient venus aux nouvelles, mais n'ont pas formulé de proposition concrète. Celui qui était un temps considéré comme une future énorme vente risque donc de partir cet été par la petite porte et contre un montant dérisoire...