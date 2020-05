Jean-Michel Aulas tacle la gestion économique de l'Olympique de Marseille

Grand perdant de l'arrêt de la Ligue 1 et de la répartition des places qualificatives en Coupe d'Europe, l'Olympique Lyonnais l'a un peu mauvaise. Septième du championnat, le club rhodanien était encore qualifié la journée précédente et considère la décision de la LFP comme injuste. Président des Gones, Jean-Michel Aulas a profité de la soirée pour tacler le club rival de l'Olympique de Marseille.

Deuxième et donc qualifiée en Ligue des Champions, la formation phocéenne a quelques problèmes de trésorerie avec un déficit qui se creuse d'année en année. Une gestion que Jean-Michel Aulas n'a pas hésité à critiquer sur les réseaux sociaux : «c’est effectivement désastreux et confirmé dans le rapport DNCG !» Les relations entre le président lyonnais et son homologue marseillais Jacques-Henri Eyraud ne sont pas prêtes de s'apaiser.