Ligue 1
Le Stade Rennais annonce l’arrivée de Boulaye Dia
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@Maxppp
Le Stade Rennais a eu le temps d’enregistrer le prêt payant de Boulaye Dia (de 2 M€, assorti à une obligation d’achat à 8 M€) avant la fermeture du marché des transferts. L’attaquant de 29 ans évoluait à la Lazio depuis deux saisons.
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Prêt à faire briller le Rouge et Noir. Et ELA par conséquent.— Stade Rennais F.C. (@staderennais) September 1, 2026
Boulaye Dia en renfort 🌪️#DegemerMatBoulaye #NosHérosDuQuotidien pic.twitter.com/qc443iVvrt
L’international sénégalais doit succéder à Breel Embolo, parti lui du côté de la MLS. C’est un retour en Ligue 1 pour l’attaquant, qui a quitté Reims pour Villarreal en 2021. Depuis, il est passé par Salernitana et la Lazio.
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