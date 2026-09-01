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Officiel Ligue 1

Le Stade Rennais annonce l’arrivée de Boulaye Dia

Par Maxime Barbaud
1 min.
Boulaye Dia sous les couleurs de la Lazio. @Maxppp

Le Stade Rennais a eu le temps d’enregistrer le prêt payant de Boulaye Dia (de 2 M€, assorti à une obligation d’achat à 8 M€) avant la fermeture du marché des transferts. L’attaquant de 29 ans évoluait à la Lazio depuis deux saisons.

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L’international sénégalais doit succéder à Breel Embolo, parti lui du côté de la MLS. C’est un retour en Ligue 1 pour l’attaquant, qui a quitté Reims pour Villarreal en 2021. Depuis, il est passé par Salernitana et la Lazio.

Pub. le - MAJ le
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