Lens envoie un message à la Ligue 1 après avoir dominé Monaco !

Le début de saison de rêve de Pierre Sage continue à Lens. Arrivé cet été en terre nordiste, l’ancien entraîneur avait comme objectif de remettre à l’endroit un effectif qui avait connu une saison 2024-2025 extrêmement délicate sous Will Still, ponctuée par une décevante 8e place. Plusieurs renforts sont arrivés au mercato estival et s’il a fallu du temps pour que l’idée de jeu de Sage puisse se mettre en place, elle s’améliore de semaine en semaine.

Face à une équipe monégasque brouillonne et maladroite dans le dernier geste, les Artésiens ont su exploiter chaque faille. Odsonne Édouard, opportuniste, a profité d’une erreur de Thilo Kehrer pour ouvrir le score (21e) avant de délivrer une passe décisive à Wesley Saïd sur le deuxième but lensois. L’ancien du Celtic, déjà à cinq réalisations cette saison, confirme son importance dans l’attaque nordiste, tout comme Saïd, auteur d’un doublé. L’expulsion de Folarin Balogun avant la pause a permis à Lens de dérouler son jeu : Mamadou Sangaré, l’une des recrues estivales, a inscrit le troisième but sur un contre éclair (45e+3).

Une équipe en constante progression

Dans l’entrejeu, le duo formé par Sangaré et Adrien Thomasson a livré une prestation majuscule. Les deux milieux ont récupéré douze ballons à eux seuls et asphyxié le trio monégasque Coulibaly–Golovin–Akliouche. Devant, Florian Thauvin a encore illuminé la rencontre par sa vista et sa qualité de passe. L’ancien Marseillais s’est notamment illustré sur le quatrième but, pour le doublé de Saïd (60e). Et pour conclure cette soirée parfaite, Robin Risser - autre recrue lensoise - a stoppé un penalty d’Ansu Fati dans le temps additionnel (90e+4), préservant le large succès des siens.

Mais si le RC Lens impressionne par son efficacité offensive, elle est aussi brillante défensivement. Dans l’axe, la triplette Bambo, Sarr et Gradit a livré une prestation solide, impériale dans les duels. Sur les côtés, Udol et Aguilar n’ont cessé d’apporter le surnombre en phase offensive, offrant des solutions dans les couloirs tout en assurant un repli défensif rigoureux.

À l’issue du match, Florian Thauvin savourait ce succès tout en appelant à la prudence, au micro de Ligue 1+. « Ce qui est important, c’est de rivaliser face aux gros du championnat, c’est ce qu’on arrive à faire cette année, c’est pour ça qu’on est en haut du classement. Je crois qu’on est plus qu’une équipe, on est une famille, on se bat les uns pour les autres. Co-leaders de Ligue 1 ? C’est magnifique, surtout à cette période de la saison, mais il ne faut pas s’enflammer. On sait que ce qui fait nos bons résultats, c’est le travail d’équipe. On a des supporters aussi incroyables. Ils ont fait plus de kilomètres pour venir nous soutenir. C’est quelque chose d’important et qui nous touche le cœur » De son côté, Pierre Sage saluait la maîtrise de ses joueurs. « En termes de transitions, oui, c’est probablement notre meilleur match de la saison. En deuxième mi-temps, on a bien géré la possession, même si je pense qu’on peut encore progresser sur certaines phases. Ma mi-temps préférée ? La première, sans hésiter. Quand le score est à 0-0, les espaces sont différents, et c’est justement à ce moment-là qu’il faut savoir les exploiter. On a su profiter des moments où ils étaient ouverts pour attaquer en profondeur. Les joueurs ont été mobilisés à chaque récupération, et c’était très efficace. » Dauphins de l’OM, Lens ne peut désormais plus se cacher. Reste à voir jusqu’où iront les Sangs et Or.