Ibrahima Konaté sera un joueur du Real Madrid assure Florentino Pérez

C’est soir de promesses au Real Madrid. Enrique Riquelme comme Florentino Pérez ont tour à tour annoncé leur projet à la tête du club, alors que les élections se profilent dimanche prochain. Après avoir assuré que José Mourinho serait l’entraîneur, le président sortant s’est engagé sur son premier renfort.

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«Si je suis élu président, Konaté sera ma première recrue et il jouera pour le Real Madrid», explique-t-il auprès de AS. Il n’y a pas de quoi être surpris non plus. En fin de contrat à Liverpool, le Français a trouvé un accord verbal avec la Casa Blanca, comme nous vous en informions hier.