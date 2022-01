OM : Steve Mandanda n'intéresse pas l'OGC Nice

Steve Mandanda se cherche une porte de sortie. Barré par la concurrence de Pau Lopez dans les cages de l'Olympique de Marseille, le portier souhaiterait rebondir dans un club de Ligue 1. Cité comme prétendant potentiel du champion du monde 2018 par nos soins, l'OGC Nice ne devrait finalement pas recruter le gardien passé par Crystal Palace.

Le directeur général du club, Julien Fournier, a déclaré : «je ne pense pas que Steve Mandanda soit une bonne idée à l'OGC Nice. Aujourd'hui, on a deux très bons gardiens. On est assez bien fourni à ce poste.» En effet, le Gym compte déjà sur la présence du gardien argentin Walter Benitez, présent depuis 6 ans au club et qui pourrait quitter le Sud de la France à la fin de saison après l'obtention de son passeport français et donc la suppression de son statut d'extra-communautaire. Le jeune gardien Marcin Bulka est quant à lui prêter par le PSG aux Aiglons.