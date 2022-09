Espagne : Luis Enrique répond à ses détracteurs

Luis Enrique est satisfait de son travail et souhaite le faire savoir. Sur son compte Twitter, le sélectionneur national espagnol a publié une photo recensant les résultats récents des différentes nations dans les compétitions internationales. Une initiative « juste pour remettre les choses en contexte... » souligne l'ancien entraîneur du Barça.

À la lecture de ce tableau, on observe en effet que la Roja s'est qualifiée pour les deux derniers Final 4 de Ligue des Nations (dont pour le plus récent grâce à son succès face au Portugal), a terminé première de son groupe de qualification au Mondial et demi-finaliste du dernier Euro. Un bilan positif illustré qui vient se poser en réponse aux récentes critiques émises quant aux principes de jeu observés de la sélection ibérique.