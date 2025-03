Real Madrid : énorme rebondissement pour l’avenir de Carlo Ancelotti !

Le Real Madrid se prépare à une fin de saison haletante. Alors que les Merengues sont toujours dans la course au titre en Liga et auront fort à faire face à leurs deux rivaux, le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid, les Madrilènes croisent déjà le fer avec leurs voisins Colchoneros en Ligue des Champions. Lors de la manche aller, la Maison Blanche avait pris une option sur la qualification à domicile en remportant la première manche de ce derby brûlant (2-1). Il faudra désormais enfoncer le clou ce mercredi pour accéder à des quarts de finale qui se profilent face à Arsenal.

Vous l’aurez compris, les Merengues ont du pain sur la planche dans les prochaines semaines et les esprits madrilènes, souvent tourmentés cette saison, auront à cœur de briller pour faire taire leurs détracteurs. Une ambition partagée par Carlo Ancelotti, qui joue sûrement sa survie sur le banc du Real Madrid lors des prochaines semaines. Alors que l’ombre de Xabi Alonso plane depuis plusieurs mois sur le technicien italien, ce dernier est, selon la presse espagnole, au courant que quelque chose se trame dans son dos. Déjà la saison passée, le technicien ibérique avait été annoncé sur le banc du Real après sa grosse saison avec le Bayer Leverkusen. Finalement, après avoir repoussé le Bayern Munich et Liverpool, l’ancien milieu de terrain est resté avec le club allemand.

Le Real Madrid n’attend pas Xabi Alonso

Pour beaucoup, cela était également un message envoyé par Xabi Alonso : il ne veut que le Real Madrid pour la suite de sa carrière. Dès lors, une union à l’été 2025 semblait évidente pour tous les médias ibériques, sûrs de leurs faits. Finalement, rien n’est certain comme l’explique Marca dans son édition du jour. En effet, bien que le Real Madrid et Xabi Alonso sont en discussions pour imaginer un avenir ensemble, le club madrilène n’attend pas forcément un retour de son milieu de terrain cet été.

En effet, la balle serait dans le camp de Carlo Ancelotti, qui devra convaincre les dirigeants espagnols qu’il est l’homme de la situation pour honorer la dernière saison de son contrat l’an prochain. La confiance reste de mise envers le tacticien de 65 ans qui aura une discussion avec ses dirigeants en fin de saison afin de convenir de l’issue à donner à ce feuilleton. Une chose semble sûre comme l’explique la presse madrilène : Florentino Pérez croit en son entraîneur et personne ne veut se précipiter afin de prendre la meilleure décision. Une dernière pige de Carlo Ancelotti passera donc par des résultats sportifs satisfaisants cette saison. Affaire à suivre…