Coupe d’Allemagne : Stuttgart rejoint le dernier carré

Suite des quarts de finale de la Coupe d’Allemagne ce mercredi soir. Après les qualifications de l’Eintracht Francfort et de Fribourg, tombeur du Bayern Munich, Nuremberg et Stuttgart s’affrontaient à 18h.

La suite après cette publicité

Et c’est finalement la lanterne rouge de la Bundesliga qui s’est imposée sur le plus petit des scores face au 13e de deuxième division. Un but de Millot qui permet donc à Stuttgart de filer en demi-finale.

À lire

Bayern Munich : Thomas Tuchel a totalement pété un câble contre un de ses joueurs !