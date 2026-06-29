Coupe du Monde 2026, Maroc : le tacle de Mohamed Ouahbi avant le choc contre les Pays-Bas

À quelques heures du choc entre le Maroc et les Pays-Bas, dans la nuit de lundi à mardi, Mohamed Ouahbi n’a pas caché ses réserves concernant le nouveau format de la Coupe du Monde. Le sélectionneur des Lions de l’Atlas estime que le système actuel « n’est probablement pas » idéal : « il y a un règlement, on le connaissait et on ne va pas se plaindre. Est-ce le format idéal ? Pas sûr. L’Ecosse n’a pas pu calculer, les équipes qui ont joué en dernier, oui. Je pense que ce format va se modifier et s’améliorer», a-t-il expliqué en conférence de presse.

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Pour autant, le technicien marocain refuse de contester les règles de la compétition avant ce 16e de finale très attendu : « Si je devais me plaindre, ce serait avant le début de la compétition. Je pense que ce format va se modifier et s’améliorer, sans qu’il existe de format idéal, à part celui de la Ligue des Champions », a-t-il ajouté. Le Maroc, deuxième de son groupe derrière le Brésil à la différence de buts, devra désormais se mesurer aux Oranje de Ronald Koeman, qui a d’ailleurs estimé que le Maroc était le grand favori.

Mohamed Ouhabi se fiche du statut de favori

Ouahbi a d’ailleurs répondu à son homologue néerlandais : «ça m’est égal. Ce qui va compter, c’est ce qui va se passer sur le terrain. Le Maroc est maintenant respecté et c’est très bien. C’est le fruit d’un travail de longues années. On respecte aussi les Pays-Bas, une grande nation de football et on espère qu’on vivra encore un grand match, comme celui que le Maroc avait joué contre le Brésil», a-t-il ajouté, lui qui s’attend à une opposition de très haut niveau entre deux sélections qui se connaissent bien.

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«Ce ne sera pas juste technique, physique ou mental, mais le tout. Il faudra être complet et prêt à tous les niveaux. C’est ce à quoi on travaille depuis le début. Maintenant, il faut le montrer sur le terrain», a-t-il prévenu, avant d’aborder la question des binationaux. «Je sais ce que c’est, car j’ai aussi la nationalité belge et je viens de Belgique. Je n’ai pas trop parlé avec eux, mais c’est clair qu’ils sont Marocains avant tout et qu’ils voudront gagner ce match. Je les vois très tranquilles avec ça, sereins, avec la tête sur les épaules. Ils voudront vraiment gagner pour le Maroc, pas pour faire mal aux Pays-Bas». Le choc est lancé.