OM : Sampaoli veut garder Thauvin

Florian Thauvin arrive en fin de contrat à l'issue de la saison en cours. Alors qu'un départ apparaissait évident il y a quelques mois, c'est de moins en moins le cas. Et cela tombe bien, car Jorge Sampaoli souhaite conserver le joueur de 28 ans, comme il l'a dit en conférence de presse.

« Flo sort d'une année un peu difficile. Il a connu une blessure importante qui fait qu'il a peu joué. On espère qu'il va continuer avec le projet. La décision se prend entre le club et son agent mais d'un point de vue sportif on espère qu'il va continuer avec nous », a-t-il déclaré.