Pourquoi le PSG n’a jamais réussi à s’offrir Paul Pogba, l’Angleterre folle du supersub Šeško

Pourquoi Paul Pogba n’a jamais joué au PSG, Benjamin Šeško offre une victoire cruciale à Manchester United, le cas de Fabián Ruiz inquiète l’Espagne, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.

Paul Pogba aurait pu jouer pour le PSG

Comme l’écrit L’Equipe dans ses colonnes, le Paris Saint-Germain a tenté à plusieurs reprises d’attirer Paul Pogba depuis 2011, sans jamais concrétiser. Une première piste remonte à ses débuts à Manchester United, mais la Juventus avait pris l’avantage. En 2021-2022, le dossier revient sur la table, mais le club parisien renonce dans un contexte de remise en question de sa politique de stars. Les relations compliquées avec une partie des supporters parisiens ont aussi pesé. Résultat : malgré des contacts répétés, Pogba n’a jamais porté le maillot du PSG.

Benjamin Šeško en sauveur

Le sauveur du soir pour Manchester United se nomme Benjamin Šeško. Entré en jeu, il a offert une victoire cruciale face à Everton grâce à un but marqué à la 71ᵉ minute, permettant aux Red Devils de se rapprocher à trois points d’Aston Villa pour le top 4. «Sesko supersub» titre le Daily Mail. Le Daily Mirror montre aussi son enthousiasme au sujet de l’attaquant. «Šeško se met en colère contre Everton pour envoyer Carrick dans le top 4», écrit le média anglais. Sesko enchaîne les buts tardifs, avec un total de six réalisations lors de ses sept derniers matchs. La victoire 1-0 prolonge la série impressionnante de Manchester United sous Michael Carrick, qui compte cinq succès sur six rencontres depuis sa prise de fonction.

L’absence de Fabián Ruiz intrigue l’Espagne

Le milieu de terrain inquiète la presse espagnole. «Le mystère Fabián», titre AS dans ses pages intérieures. Fabián Ruiz n’a pas joué depuis le 16 janvier en raison d’une blessure compliquée au genou et ne sera à nouveau pas présent pour le match retour des barrages contre l’AS Monaco demain. Luis Enrique privilégie la prudence pour éviter tout risque malgré la reprise des entraînements individuels de l’Espagnol. En son absence, Zaïre-Emery a émergé au milieu, et a compensé partiellement l’absence du milieu de 29 ans. Depuis sa blessure, Fabian a manqué sept matches avec le PSG contre seulement deux sur toute la saison dernière. Toutefois proche d’un retour, Fabián Ruiz pourrait revenir sur les terrains ce week-end contre Le Havre ou le 6 mars contre Monaco au Parc des Princes.

