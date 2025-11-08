PL : Everton s’offre Fulham, Burnley accroche West Ham

Ce samedi, le multiplex de 16h en Premier League nous offrait deux rencontres entre des équipes qui ont réalisé des débuts de saison précaires. Impressionnants dans leur nouveau stade, Everton recevait Fulham. Une rencontre équilibrée, mais que devaient remporter les Toffees après trois matchs sans victoire. Et au terme d’une performance aboutie, le club de la Mersey s’est imposé assez sereinement. Après une première période équilibrée, le club de la Mersey a ouvert le score juste avant la pause grâce à Idrissa Gueye (1-0, 45e). Inspirés en seconde période, les hommes de David Moyes ont doublé la mise en fin de match grâce à Michael Keane (2-0, 81e).

La suite après cette publicité

Avec ce succès, Everton monte à la 11e place et Fulham stagne à la 15e place. Dans l’autre rencontre du jour, West Ham s’est imposé au London Stadium face à Burnley. Malgré l’ouverture du score de Zian Flemming pour les Clarets (0-1, 35e), le club de la capitale a bien réagi avec des réalisations signées de Callum Wilson (1-1, 44e), Thomas Soucek (2-1, 77e) et Kyle Walker-Peters (3-1, 87e). La réduction de l’écart en fin de match de Jaylen Cullen (3-2, 90+7e) n’a pas empêché West Ham de revenir à hauteur de son adversaire du soir, dix-septième.