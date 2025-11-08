Menu Rechercher
Premier League

PL : Everton s’offre Fulham, Burnley accroche West Ham

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Jack Grealish à Everton @Maxppp
terminé - 16:00 West Ham 3 Burnley 2
terminé - 16:00 Everton 2 Fulham 0

Ce samedi, le multiplex de 16h en Premier League nous offrait deux rencontres entre des équipes qui ont réalisé des débuts de saison précaires. Impressionnants dans leur nouveau stade, Everton recevait Fulham. Une rencontre équilibrée, mais que devaient remporter les Toffees après trois matchs sans victoire. Et au terme d’une performance aboutie, le club de la Mersey s’est imposé assez sereinement. Après une première période équilibrée, le club de la Mersey a ouvert le score juste avant la pause grâce à Idrissa Gueye (1-0, 45e). Inspirés en seconde période, les hommes de David Moyes ont doublé la mise en fin de match grâce à Michael Keane (2-0, 81e).

Classement live Premier League

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
10 Logo Brighton Brighton 15 10 +2 4 3 3 17 15
11 Logo Everton Everton 15 11 -1 4 3 4 12 13
12 Logo Aston Villa Aston Villa 15 10 -1 4 3 3 9 10
13 Logo Brentford Brentford 13 10 -2 4 1 5 14 16
14 Logo Newcastle Newcastle 12 10 -1 3 3 4 10 11
15 Logo Fulham Fulham 11 11 -4 3 2 6 12 16
16 Logo Leeds Leeds 11 10 -8 3 2 5 9 17
17 Logo Burnley Burnley 10 11 -8 3 1 7 14 22
18 Logo West Ham West Ham 10 11 -10 3 1 7 13 23
19 Logo Nottingham Nottingham 6 10 -12 1 3 6 7 19
20 Logo Wolverhampton Wolverhampton 2 10 -15 0 2 8 7 22
Voir le classement complet

Avec ce succès, Everton monte à la 11e place et Fulham stagne à la 15e place. Dans l’autre rencontre du jour, West Ham s’est imposé au London Stadium face à Burnley. Malgré l’ouverture du score de Zian Flemming pour les Clarets (0-1, 35e), le club de la capitale a bien réagi avec des réalisations signées de Callum Wilson (1-1, 44e), Thomas Soucek (2-1, 77e) et Kyle Walker-Peters (3-1, 87e). La réduction de l’écart en fin de match de Jaylen Cullen (3-2, 90+7e) n’a pas empêché West Ham de revenir à hauteur de son adversaire du soir, dix-septième.

Pub. le - MAJ le
