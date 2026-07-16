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Liga Portugal

Boavista, autre club détenu par Gérard Lopez, va disparaître

Par Maxime Barbaud
1 min.
Gérard Lopez, nouvel actionnaire des Girondins de Bordeaux @Maxppp

Il n’y a pas que Bordeaux que Gérard Lopez est en train de couler. Pendant que la DNCG a confirmé la rétrogradation en 6eme division des Girondins, l’autre club détenu par l’homme d’affaires luxembourgeois, Boavista, va lui carrément disparaître. La formation portugaise va cesser ses activités à partir du 31 juillet prochain. Il était déjà dans l’incapacité d’honorer sa saison en district.

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La décision a été prise par l’administrateur judiciaire suite à l’impossibilité par la direction de régler sa cotisation mensuelle de 55 000 euros, selon O Jogo. Il reste maintenant deux semaines pour vider les locaux avant les prochaines étapes, la dissolution, puis la liquidation du club. Gérard Lopez est l’actionnaire majoritaire depuis 2020.

Pub. le - MAJ le
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