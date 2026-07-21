Dunkerque va recruter un champion du monde 2018

Selon L’Equipe, l’USL Dunkerque prépare un coup retentissant sur le marché des transferts en trouvant un accord avec Steven Nzonzi. À 37 ans, le champion du monde 2018 s’apprête à faire son grand retour en France, cinq ans après son passage au Stade Rennais. D’après nos confrères, le milieu de terrain expérimenté a accepté de relever le défi de la Ligue 2, un championnat qu’il avait déjà côtoyé au tout début de sa carrière sous les couleurs d’Amiens.

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Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure à Stoke City début juillet, l’international français sort d’une saison bien remplie en Angleterre, où il a disputé 31 rencontres toutes compétitions confondues. En rejoignant le club nordiste, le vétéran aux 20 sélections avec les Bleus apporte un bagage considérable et un vécu du très haut niveau pour guider le collectif dunkerquois vers la montée dans l’élite.