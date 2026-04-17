Nantes : Vahid Halilhodžić se sent capable de battre le PSG

Passé par le PSG et le FC Nantes au cours de sa carrière de joueur, Vahid Halilhodžić aura sûrement un petit pincement au coeur au moment de fouler la pelouse du Parc des Princes, le 22 avril, à l’occasion du match entre Paris et Nantes. Présent en conférence de presse ce vendredi, le coach des Canaris a affirmé ses ambitions d’aller dans la capitale pour gagner. Pour lui, battre le PSG sur un match n’est pas impossible.

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«Sur un match, tu peux battre Paris, mais sur deux matchs, c’est impossible. Aucune équipe du monde ne peut. De temps en temps, il y a un peu de jeunesse et ils peuvent avoir un petit peu le melon, et on peut donc profiter de ça. Mais autrement, sur deux matchs, c’est impossible. Parce que dès qu’ils ont un melon, ils font rentrer un autre joueur encore meilleur. Quel plaisir à entraîner.» 17e de L1 et relégable, Nantes devra réaliser un exploit pour espérer se maintenir cette saison.