Jamie Carragher choqué par le braquage de Liverpool contre le PSG

Même dans les rangs anglais, on peine à comprendre par quels moyens Liverpool a réussi à s’imposer hier soir au Parc des Princes. Au regard de la physionomie de la rencontre et de l’outrageuse domination du PSG, symbolisée par son différentiel de 25 tirs (27 pour Paris, 2 pour Liverpool dont 1 cadré), on peut évidemment parler de hold-up, à l’image du PSG - Atlético du mois de novembre (1-2). Après la victoire des Reds (0-1), la légende du club, Jamie Carragher, était tout aussi incrédule que nous au micro de CBS Sports.

«C’est l’un des plus gros braquages que vous verrez dans le football. Je n’arrive pas à croire ce que je viens de voir, le PSG a été absolument exceptionnel, ils ont dominé Liverpool. Alisson, ce n’était pas un seul arrêt ce soir, c’était sans doute la plus grande performance de sa carrière, en tout cas sous le maillot de Liverpool. Si Liverpool remporte la compétition, ce qui est une grande chance pour lui, cette performance restera dans les mémoires pendant des années», a estimé l’ancien international anglais. Paris devra créer l’exploit à Anfield mardi prochain.