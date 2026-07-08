Nice prévient Moffi : «on ne respecte pas forcément l’homme, mais on est obligé de respecter le joueur»

Après son prêt de six mois à Porto, Terem Moffi est de retour à Nice. L’attaquant était présent ce mercredi lors de la reprise de l’entraînement, mais la porte lui a été clairement indiquée par Maurice Cohen, le président du Gym. «On applique la réglementation du football. Il est revenu, on lui doit un entraînement, il va s’entraîner avec l’équipe normalement. Après, il est sur la liste des départs souhaités. Il sera sûrement, à un moment donné, transféré ailleurs. Il est sur la liste des départs. Il n’y a pas de loft, Roger (Ricort, directeur sportif) n’a pas souhaité qu’il y ait de loft pour les joueurs, donc il va s’entraîner normalement. Ce qui est sûr, c’est qu’on fera tout pour le transférer».

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Le conflit entre le joueur et le club remonte à l’automne dernier. Après une défaite à Lorient, des supporters ont attendu le retour de l’équipe au centre d’entraînement en pleine nuit pour exprimer leur mécontentement. Certains d’entre eux s’en sont pris physiquement à Moffi et à Jérémie Boga, ainsi qu’à Florian Maurice, alors directeur sportif. Les deux joueurs ont porté plainte pour avoir reçu des coups et des insultes et souhaitaient rompre leur contrat, estimant que le club avait eu des manquements pour assurer leur sécurité, ce que l’employeur a toujours démenti. «On ne respecte pas forcément l’homme, mais on est obligé de respecter le joueur, prolonge Roger Ricrot lors de ce point presse de rentrée. Ce qu’a fait Moffi… Il a fait ce qu’il a voulu. Lui aussi sait qu’il ne pourra pas jouer à l’OGC Nice. Je pense que ça sera même un manque de respect vis-à-vis de nos supporters qu’il reporte le maillot de l’OGC Nice. Mais tant qu’il est là, on essaiera d’être corrects avec lui et avec ses agents pour qu’il puisse se préparer normalement et qu’il soit en bonne forme physique s’il doit nous quitter. On se serrera la main, on se dira bonne chance et ça sera un échec». Ça a le mérite d’être clair.