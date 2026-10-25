Pascal Dupraz : « Mbappé ? En termes de titres collectifs, il incarne le loser par excellence »

À quelques heures du Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid, prévu ce dimanche soir, Kylian Mbappé se retrouve sous pression. Malgré ses performances individuelles et son efficacité devant le but, l’attaquant français peine encore à faire taire les critiques concernant son palmarès collectif depuis son arrivée dans la capitale espagnole en 2024. Une situation qui alimente les débats autour de sa capacité à peser dans les grands rendez-vous et à conduire le Real Madrid vers de nouveaux titres. Invité à commenter cette affiche, Pascal Dupraz n’a d’ailleurs pas mâché ses mots, estimant que Mbappé incarne, en matière de trophées collectifs, «le loser par excellence». Une formule particulièrement sévère pour le capitaine des Bleus, dont les statistiques individuelles restent pourtant impressionnantes.

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«Mbappé est loin d’être le plus responsable, mais c’est lui qui est sous le feu des projecteurs parce qu’il est la star de l’équipe. Il marque une quarantaine de buts par saison, donc ce ne sont pas des saisons ratées, mais il manque des titres. Depuis qu’il est arrivé, en termes de titres collectifs, il incarne le loser par excellence. Le club qu’il a quitté gagne tout pendant ce temps-là», a plus globalement détaillé l’ex-coach de Toulouse sur RMC. Dupraz attend désormais une grande prestation du Français face au Barça, dans un rendez-vous qui pourrait lui permettre de répondre sur le terrain et de rappeler son influence dans les rencontres au sommet.