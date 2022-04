Man City-Real : la réaction de Carlo Ancelotti

La suite après cette publicité

L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a livré son sentiment après la défaite de son équipe sur la pelouse de Manchester City (4-3). « C'était un grand match de football. C'est vrai qu'on doit défendre mieux, mais avec le ballon on a fait de bonnes choses. La deuxième mi-temps est à Madrid et on a beaucoup de confiance », a-t-il lancé sur Canal Plus.

Mais l'Italien n'a pas envie de voir autant de buts à Santiago Bernabeu dans 8 jours. «Je ne crois pas qu'il y aura autant de buts au retour. On ne veut pas prendre autant de buts », a-t-il glissé.