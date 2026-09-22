OM : Igor Paixao donne des nouvelles rassurantes après sa blessure

Touché au genou droit et contraint de céder sa place dès la 30e minute dimanche lors de la défaite de l’OM face au PSG (2-1), Igor Paixao s’est voulu particulièrement rassurant ce mardi. Alors que le club phocéen traverse une crise sportive majeure avec cinq revers consécutifs et une avant-dernière place en Ligue 1, le staff olympien pouvait craindre le pire pour son ailier brésilien.

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Finalement, l’ancien joueur du Feyenoord a coupé court aux inquiétudes dans une story Instagram, confirmant sa présence pour la reprise après la trêve internationale : «de meilleurs jours arrivent ! Merci pour les messages affectueux, je vais bien. Je ne suis pas blessé !» Une bonne nouvelle pour les supporters olympiens.