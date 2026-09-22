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Ligue 1

OM : Igor Paixao donne des nouvelles rassurantes après sa blessure

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Paixao faceà Strasbourg @Maxppp

Touché au genou droit et contraint de céder sa place dès la 30e minute dimanche lors de la défaite de l’OM face au PSG (2-1), Igor Paixao s’est voulu particulièrement rassurant ce mardi. Alors que le club phocéen traverse une crise sportive majeure avec cinq revers consécutifs et une avant-dernière place en Ligue 1, le staff olympien pouvait craindre le pire pour son ailier brésilien.

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Finalement, l’ancien joueur du Feyenoord a coupé court aux inquiétudes dans une story Instagram, confirmant sa présence pour la reprise après la trêve internationale : «de meilleurs jours arrivent ! Merci pour les messages affectueux, je vais bien. Je ne suis pas blessé !» Une bonne nouvelle pour les supporters olympiens.

Pub. le - MAJ le
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