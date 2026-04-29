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Primera Division

Paulo Dybala va signer à Boca Juniors !

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Paulo Dybala @Maxppp

À 32 ans et après 14 ans passés en Europe (Palerme, Juventus, AS Rome), Paulo Dybala serait sur le point de quitter le Vieux continent. Selon ESPN Argentine, la Joya, dont le contrat s’achève en juin prochain avec les Giallorossi, aurait un accord de principe avec Boca Juniors

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« L’information vient du côté du joueur. Les derniers détails ont été réglés et nous pouvons confirmer que Paulo Dybala jouera pour Boca Juniors à partir de la saison prochaine. Un accord de principe a été conclu et, après la Coupe du monde, il reviendra dans le football argentin pour porter le maillot de Boca Juniors », a annoncé le journaliste Leo Paradizo dans l’émission SportsCenter diffusée sur ESPN.

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