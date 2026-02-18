Menu Rechercher
OM : Jérôme Rothen détruit Habib Beye

Alors qu’Habib Beye a de grandes chances de devenir le nouveau coach de l’OM - même si sa situation avec Rennes doit encore être réglée - ce choix fait clairement parler, sur les réseaux sociaux notamment. Dans son émission sur RMC Sport, Jérôme Rothen a aussi tenu à donner son avis sur cette probable nomination, et il a été très tranchant.

« Encore une fois, je vais peut-être être cash. Mais Habib Beye, en quoi il a la crédibilité pour entraîner l’OM aujourd’hui ? A part le copinage… Ce copinage a été fait aussi dans le recrutement de certains joueurs et de certaines personnes qui occupent des fonctions dans le club. C’est que ça. C’est un bordel sans nom. […] Excuse moi de penser qu’Abardonado a sûrement plus de crédibilité qu’Habib Beye pour entraîner l’Olympique de Marseille sur le court terme. Plutôt que de te précipiter à faire un choix hallucinant, quand tu vois dans l’état dans lequel est le vestiaire de Rennes… Juste parce qu’il a l’étiquette du mec qui parle bien et de l’ancien joueur de l’OM… Jean-Pierre (Papin, NDLR) a plus de crédibilité ! », s’est emporté l’ancien joueur du PSG.

